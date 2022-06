Der Großglockner-Berglauf zählt mittlerweile zu zum Weltcup der Bergläufe. Weil das Renne so etwas Besonderes ist und Julius Rupitsch das stets excellent organisiert, wurde der Kärntner in den Vorstand des Weltberglauf-Verbandes berufen: "Das ist schon eine Ehre." Heuer geht der Bewerb über 13,3 km und 1275 Höhenmeter am 10. Juli in Szene. "Bisher sind 1100 Nennungen eingegangen, 100 Startplätze sind noch frei. Wir gehen aber dvon aus, dass das Rennen in wenigen Tagen ausverkauft sein wird", glaubt der OK-Chef", da wir durch den Nationalpark laufen, sind wir beim Starterfeld naturschutzrechtlich limitiert."