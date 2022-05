In der 1. Klasse C gastierte St. Veit beim HSV. Der Tabellenführer setzte sich souverän mit 4:0 durch. "Auch wenn es nicht unser bestes Spiel war, hatten wir gefühlt 80 Prozent Ballbesitz und zeigten, dass wir die beste Mannschaft der Liga sind", resümiert Trainer Florian Novak. Bei den St. Veitern, die in diesem Spiel keinen einzigen Torschuss zuließen, starteten abermals fünf Spieler, die 18 Jahre oder jünger sind.