Wenn die Damen von Witasek Ferlach/Feldkirchen am Sonntag in Atzgersdorf den Einzug ins Finale schaffen sollten, dann wird sicher auch die Auswärtshalle im Süden Wiens zum Tollhaus. Ein Bus voll mit 55 Kärntnern wird die Truppe von Trainerin Iva Kanjugovic heute nämlich begleiten und will das Team zur Final-Sensation peitschen. Nach dem 27:22 daheim soll nun auswärts der letzte Schritt gesetzt werden. „Wir dürfen nicht an die Führung denken, diese Partie beginnt wieder bei Null“, warnt Sektionsleiter Wolfgang Buchbauer. Um eine gewisse Lockerheit mit einem Vorsprung weiß aber auch er: „Wenn wir jetzt noch einen guten Start erwischen und vielleicht mit zwei, drei Toren einmal in Führung gehen, dann kannst du den Gegner auch schon vor der Pause brechen und mit den fünf Toren aus dem Hinspiel sollte in dem Fall nichts mehr anbrennen.“