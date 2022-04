Volleyball

Letzte Chance für den SK Aich/Dob. Am Sonntag müssen die Unterkärntner in der Best-of-Seven-Finalserie gegen Union Waldviertel (20.20 Uhr, live auf ORF Sport+) unbedingt gewinnen. Andernfalls ist die Saison zu Ende. Dass Aich/Dob die Serie nach drei Niederlagen auch noch dreht, scheint angesichts der Überlegenheit der Waldviertler in den ersten Partien eher unwahrscheinlich.

Schon am Samstag sind zwei Kärntner Frauenteams in der Relegation im Einsatz: Purgstall gegen Brückl (16) und Kelag Wildcats Klagenfurt II - Hartberg (SH Lerchenfeld, 19)

Tischtennis

Am Samstag kommt es in der 1. Bundesliga der Frauen zum großen Final-Schlager. In Linz empfängt die Froschberg-Auswahl TTC Villach (17.30). Die Oberösterreicherinnen sind wohl in der Favoritenrolle.

Handball

Mit den ersten Plätzen hat der SC Ferlach ja nichts mehr zu tun, umso schwieriger wird es für die Kärntner Männer in der Abstiegsrunde. Denn auswärts bei Bruck/Trofaiach (Samstag, 19) zu gewinnen, wird auch nicht leicht. Die Ferlacher Frauen gastieren in der WHA bei Korneuburg.

Motorsport

Nachdem bereits Anfang April ein Motocross-Staatsmeisterschaftslauf in Guttaring stattgefunden hat, schlägt der österreichische Enduro-Cup am Wochenende in Althofen auf. In den verschiedensten Klassen werden insgesamt 350 Starter aus acht Nationen teilnehmen. Unter ihnen auch einige Top-Fahrer aus Europa. Mit Luca Fischeder (amtierender deutscher Staatsmeister), Norbert Zsigovits (vierfacher ungarischer Meister) oder dem mehrmaligen slowenischen Meister Toni Mulec stellen gleich drei Fahrer den Anspruch auf den Sieg. Aus österreichischer Sicht ist vor allem Bernhard Schöpf ein Anwärter auf die Bestzeit.