Kanu

In der Wildwasserarena in Wien waren die Kärntner Teilnehmer beim 1. Lauf zur österreichischen Staatsmeisterschaft eine Klasse für sich. Beim Damen-Einer Kajak siegte Lisa Leitner (KC Glanegg) mit mehr als zwei Sekunden Vorsprung 101,30) auf Viktoria Wolffhardt (Tulln). Felix Oschmautz (KV Klagenfurt, 88,26) war bei den Männern um knapp fünf Sekunden schneller als Landsmann Mario Leitner (KC Glanegg). Top-Ten-Plätze schnappten sich die Kärntner Zukunftshoffnungen Noah Wilhelmer (KC Kolbnitz), Jakob Seebacher (KVK) und Max Steinbrenner (KC Südalpen/Nötsch).

Duathlon

Gleich neun Kärntner Athletinnen und Athleten nehmen Sonntag bei den österreichischen Staatsmeisterschaften im Duathlon in Maissau in Niederösterreich. Die Aktiven müssen dabei 5,2 Kilometer Laufen, dann 15,6 km Radfahren und zum Abschluss nochmals 2,6 km Laufen. Der Nachwuchs startet über die halben Distanzen. Die besten Medaillenchancen hat dabei der Nachwuchs: Sophie Di Bernardo (TriTeam Klagenfurt), Max Grün, Stephanie und Kathrin Ritter wollen unbedingt auf das Podest. In der U-23 rechnet sich Gina Bin (alle HSV Triathlon Kärnten) einen Podestplatz aus.

American Football

Auf die Carinthian Lions wartet Sonntag (16 Uhr, ASV Platz) eine schwere Aufgabe, wenn die Styrian Bears zu Gast sind. Nachdem die Lions zuletzt aus der Steiermark einen Sieg mitnehmen konnten, kommt jetzt mit den Bears der aktuell ungeschlagene Tabellenführer nach Kärnten. Zuletzt kam es 2018 zum direkten Aufeinandertreffen mit den Steirern, wobei jeweils das Heimteam das Duell knapp gewinnen konnte. „Nach dem Sieg von letzter Woche müssen wir zeigen, dass wir konstant und „back to back“ gewinnen können. Wir werden alles daran setzen zu gewinnen, sondern auch auf den 1. Platz in unserer Gruppe zu rücken“, sagt Trainer Max Puchstein.

Tischtennis

Bei den Tischtennisseniorinnen standen sich im Finale der Staatsmeisterschaften in Kufstein mit Evelyn Schätzer (Bodensdorf) und Bettina Feuerabend (Villach) zwei Kärntnerinnen gegenüber. Wie in der Kategorie 50+ holte sich Schätzer den Titel.

Termine Sonntag

American Football: Division I: Carinthian Lions - Graz Styrian Bears (Klagenfurt, ASV-Platz, 16)



Badminton: 2. ÖBV-U19-Ranglistenturnier (Klagenfurt, SH St. Ruprecht, 9)



Fechten: 18. Alpen-Adria-Turnier und 2. Ingomar Seebacher Trophy,



Degen-Ranglistenturnier des ÖFV (Klagenfurt, Messehalle 4, 9)



Laufsport: „I like it-Frauenlauf“ (Velden, 9). - 1. Bewerb zum Osttiroler



Raiffeisen-Läufercup (Oberwielenbach/Südtirol, 11)



Orientierungslauf: 4. Bewerb zum KOLV-Cup (St. Georgen/Längsee, Maria Wolschart, 10)



Reiten: Int. Dressurturnier (St. Margarethen/Lav., Reiterhof Stückler, 8)



Rudern: 86. Int. Kärntner Regatta (Klagenfurt, Wörthersee, 8)



Segeln: Star Landesmeisterschaft (Dellach/Wörthersee)



Stocksport: Turnier EK Deurotherm Feldkirchen (Anlage Klagenfurt, 7.30)



Tennis: ITF World Tour Juniors U18, Qualifikationsspiele (Villach, VAS-Plätze). - Kärntner Jugend Sommer Circuit (Wolfsberg). - Generali Race to Kitzbühel (Annenheim)