Raiffeisen-Schülercup

90 Mädchen und Burschen waren in der abgelaufenen Saison bei den Rennen zum „Raiffeisen-Schülercup“ dabei. „Für die Aktiven gab es 16 Bewerbe im Schülercup, dazu drei österreichische Meisterschaften und drei österreichische Zeitlaufrennen. Insgesamt entsandten 28 Vereine ihre Mitglieder zu den Bewerben“, berichtet LSVK-Präsident Dieter Mörtl, „die 90 Aktiven bedeuteten einen leichten Zuwachs gegenüber dem Vorjahr.“ 200.000 Euro betragen die Kosten für die Schüler-Rennen. „Der Beitrag der Eltern beträgt zwischen 5000 und 7000 Euro pro Saison“, weiß Raiffeisen-Club-Obmann Christopher Weiss. Der konnte bei der gestrigen Schifffahrt auf dem Wörthersee die Topplatzierten des Raiffeisen-Schülercups begrüßen. Die Saisonsiege holten: Jonas Leitner (SV Berg/Drau), Theresa Mörtl (SV Villach), Emma Moser (Askö ESV St. Veit), Daniel Barzauner (SC Gerlitzen).

Leichtathletik

Es fehlte nicht viel auf einen Podestplatz für Stefanie Kurath (LC Villach) bei den 5000-m-Staatsmeisterschaften in Wien. Am Ende reichte es für die 23-Jährige zum vierten Rang. Auf das Podest fehlten der Jüngsten unter den Top vier 42 Sekunden.

Stocksport

Die ER St. Peter Honeywell holte sich in der Klagenfurter Stocksporthalle einem hochklassigen und an Spannung kaum mehr zu überbietenden Staatsliga Duell gegen EV Angerberg (T) mit 6 : 4 beide Punkte und hat damit auch sehr gute Karten für das von den Lindwurmstädtern angestrebte Viertelfinale. Beide Teams agierten bis zum letztem Abdruck auf Augenhöhe, am Ende hatten aber die Klagenfurter etwas glücklich die Nase vorne. Chancen auf das Viertelfinale haben auch weiterhin der EV Rottendorf, GSC Liebenfels und EK Feldkirchen, während die Damen vom GSC Liebenfels in der Staatsliga nach dem Kantersieg gegen ESV Autal auf dem besten Weg ins Final Four sind

Kanu

Felix Oschmautz (KV Klagenfurt) gewann in Wien auch die Läufe zwei und drei in der österreichischen Staatsmeisterschaft jeweils vor Mario Leitner (KC Glanegg). Damit ist das Duo fix für die EM- und WM qualifiziert.

Segeln

Walter Passegger mit Vorschoter Martin Dittrich holte sich im Starboot die Landesmeisterschaft. Auf den Plätzen zwei und drei landeten Justin Kurz/Clemens Becker und Claudia Gruber-Kloiber/Michael Schulz.

Stocksport

In der Staatsliga blieben sowohl der EV Rottendorf (3:7 gegen ESV Wang) als auch die ER St. Peter (4:6 beim EV Angerberg) ohne Punkte. In der Bundesliga gewann Leader Liebenfels das Spitzenduell gegen Weiz Nord zuhause mit 7:3.

Laufsport

Stefanie Kurath (LC Villach) konnte bei den österreichischen Meisterschaften im 10 km Straßenlauf neue persönliche Bestzeit aufstellen. Mit nur vier Sekunden Rückstand auf die Dritte holte sie den starken vierten Platz.

Radsport

Bei den österreichischen Meisterschaften im Einzelzeitfahren konnten zehn Kärntner Medaillen einfahren. Unter anderen holten sich Manolo Wrolich (U17), Lea Unterköfler (U15) und Lilli Sagerschnig (U13) Gold.

Mountainbike

Eva Herzog (U17) vom RC Villach setzte sich beim Austrian Youngsters Cup in einem packenden Duell gegen die deutsche Europameisterin Paulina Weigelt durch und holte mit drei Minuten Vorsprung den Sieg.

Handball

So kann es für die Frauen von SC Witasek Ferlach/Feldkirchen und die Männer von SC kelag Ferlach weitergehen. Beide Teams konnten im Kampf um den Titel bzw. Abstieg wichtige Siege einfahren. Mit dem 20:15-Erfolg bei Stockerau qualifizierten sich die Kärntnerinnen für das Halbfinale in der WHA, die Herren sind nach dem 31:26-Sieg gegen Vöslau auf dem besten Weg, auch kommende Saison in der HLA vertreten zu sein.

Im dritten Spiel gegen Vöslau feierte der SC Ferlach den ersten Sieg. In der Abstiegsrunde brausten die Kärntner vor heimischer Kulisse mit 31:26 (18:13) über die Niederösterreicher hinweg. In den 60 Minuten zelebrierten die Gastgeber, welch Potenzial in ihnen steckt. Über die gesamten 60 Minuten gab es nie einen Zweifel darüber, wer am Ende das Spielfeld als Sieger verlassen wird.

Die Ferlacher begannen mit großem Elan, setzten die Vorgaben von Trainer Risto Arnaudovski zu 100 Prozent um. Die Überlegenheit spiegelte sich schnell an der Anzeigentafel wider. Bereits nach 15 Minuten hatte das Team rund um Kapitän Dean Pomorisac schon einen Acht-Tore-Vorsprung heraus gespielt. Bis zur Pause konnten die Gäste zwar den Rückstand auf fünf Tore reduzieren, aber mehr ließen die Heimischen nicht zu.

Das Bild änderte sich in der zweiten Halbzeit kaum. Ferlach war weiter die spielbestimmende Mannschaft, hielt die Niederösterreicher stets auf Abstand, brachte die Partie souverän nach Hause. Damit gelang den Ferlachern der nächste große Schritt in Richtung Klassenerhalt. Da Bärnbach/Köflach das Derby gegen Bruck/Trofaiach knapp mit 20:22 verlor, hat Ferlach in der Tabelle auf den Tabellenletzten schon fünf Punkte Vorsprung.

Eine wesentlich engere Angelegenheit war das Match zwischen Stockerau und Ferlach/Feldkirchen. Primär in der ersten Halbzeit waren die Niederösterreicherinnen ein hartnäckiger Gegner. Nach Seitenwechsel erhöhten die Kärntnerinnen die Schlagzahl und führten in der 40. Minute mit sechs Toren, ließen sich diesen Vorsprung nicht mehr nehmen. Es war der sechste Sieg in Serie für Ferlach.

Floorball

Das erste Finalspiel in der Floorball-Bundesliga (best-of-three) zwischen dem Wiener Floorball Verein und VSV Unihockey war an Spannung nicht zu überbieten. Die Villacher behielten am Ende die Überhand und siegten auswärts mit 4:3. Einer ließ es dabei ordentlich krachen. Die Rede ist von VSV-Topscorer Timo Schmid, der für einen Viererpack sorgte. „Es war eine knappe Angelegenheit, aber es war eine richtig coole Teamleistung und wir haben absolut verdient gewonnen“, sagt Schmid. Kommenden Samstag gastiert Wien in Villach. Und geht es nach den Kärntnern sollen bereits im zweiten Finalspiel die Korken für den Meistertitel knallen.



Kanu

In der Wildwasserarena in Wien waren die Kärntner Teilnehmer beim 1. Lauf zur österreichischen Staatsmeisterschaft eine Klasse für sich. Beim Damen-Einer Kajak siegte Lisa Leitner (KC Glanegg) mit mehr als zwei Sekunden Vorsprung 101,30) auf Viktoria Wolffhardt (Tulln). Felix Oschmautz (KV Klagenfurt, 88,26) war bei den Männern um knapp fünf Sekunden schneller als Landsmann Mario Leitner (KC Glanegg). Top-Ten-Plätze schnappten sich die Kärntner Zukunftshoffnungen Noah Wilhelmer (KC Kolbnitz), Jakob Seebacher (KVK) und Max Steinbrenner (KC Südalpen/Nötsch).

Duathlon

Gleich neun Kärntner Athletinnen und Athleten nehmen Sonntag bei den österreichischen Staatsmeisterschaften im Duathlon in Maissau in Niederösterreich. Die Aktiven müssen dabei 5,2 Kilometer Laufen, dann 15,6 km Radfahren und zum Abschluss nochmals 2,6 km Laufen. Der Nachwuchs startet über die halben Distanzen. Die besten Medaillenchancen hat dabei der Nachwuchs: Sophie Di Bernardo (TriTeam Klagenfurt), Max Grün, Stephanie und Kathrin Ritter wollen unbedingt auf das Podest. In der U-23 rechnet sich Gina Bin (alle HSV Triathlon Kärnten) einen Podestplatz aus.

American Football

Auf die Carinthian Lions wartet Sonntag (16 Uhr, ASV Platz) eine schwere Aufgabe, wenn die Styrian Bears zu Gast sind. Nachdem die Lions zuletzt aus der Steiermark einen Sieg mitnehmen konnten, kommt jetzt mit den Bears der aktuell ungeschlagene Tabellenführer nach Kärnten. Zuletzt kam es 2018 zum direkten Aufeinandertreffen mit den Steirern, wobei jeweils das Heimteam das Duell knapp gewinnen konnte. „Nach dem Sieg von letzter Woche müssen wir zeigen, dass wir konstant und „back to back“ gewinnen können. Wir werden alles daran setzen zu gewinnen, sondern auch auf den 1. Platz in unserer Gruppe zu rücken“, sagt Trainer Max Puchstein.

Tischtennis

Bei den Tischtennisseniorinnen standen sich im Finale der Staatsmeisterschaften in Kufstein mit Evelyn Schätzer (Bodensdorf) und Bettina Feuerabend (Villach) zwei Kärntnerinnen gegenüber. Wie in der Kategorie 50+ holte sich Schätzer den Titel.

Termine Sonntag

American Football: Division I: Carinthian Lions - Graz Styrian Bears (Klagenfurt, ASV-Platz, 16)



Badminton: 2. ÖBV-U19-Ranglistenturnier (Klagenfurt, SH St. Ruprecht, 9)



Fechten: 18. Alpen-Adria-Turnier und 2. Ingomar Seebacher Trophy,



Degen-Ranglistenturnier des ÖFV (Klagenfurt, Messehalle 4, 9)



Laufsport: „I like it-Frauenlauf“ (Velden, 9). - 1. Bewerb zum Osttiroler



Raiffeisen-Läufercup (Oberwielenbach/Südtirol, 11)



Orientierungslauf: 4. Bewerb zum KOLV-Cup (St. Georgen/Längsee, Maria Wolschart, 10)



Reiten: Int. Dressurturnier (St. Margarethen/Lav., Reiterhof Stückler, 8)



Rudern: 86. Int. Kärntner Regatta (Klagenfurt, Wörthersee, 8)



Segeln: Star Landesmeisterschaft (Dellach/Wörthersee)



Stocksport: Turnier EK Deurotherm Feldkirchen (Anlage Klagenfurt, 7.30)



Tennis: ITF World Tour Juniors U18, Qualifikationsspiele (Villach, VAS-Plätze). - Kärntner Jugend Sommer Circuit (Wolfsberg). - Generali Race to Kitzbühel (Annenheim)