Volleyball

Es war eine sehenswerte Schlacht, ein wackerer Kampf. Der SK Aich/Dob lehnte sich im vierten Finalspiel der Austrian Volley-League gegen die Union Waldviertel auf, musste sich aber am Ende doch mit 1:3 geschlagen geben. "Es tut freilich weh, aber Waldviertel war heuer sehr, sehr gut. Bei einem 0:4 in der Serie, können wir dem Gegner zum Meistertitel nur gratulieren", sagte Libero Manuel Steiner. Auch Martin Micheu, Sportdirektor der Kärntner, trauerte der vergebenen Chance nach. "Man darf nicht jammern. Wir hatten es selbst in der Hand, das Spiel in Bleiburg zu gewinnen. Aber so mancher hat sich einfach nicht an taktische Anleitungen gehalten." Micheu deutete bereits an, dass man sich von einigen Spielern verabschieden werde.

Enduro

Einen glücklichen Sieg feierte der Mattighofener Walter Feichtinger zum Abschluss des achten Enduro-Spektakels in Althofen-Töscheldorf. Der amtierende Staatsmeister siegte beim zweiten ÖM-Lauf vor Norbert Zsigovits (HUN) und Dieter Rudolf. Glücklich deshalb, weil der überlegen Führende Luca Fischeder vor rund 1000 Fans mit einem Motorschaden ausgefallen war. Bei den Junioren triumphierte Thomas Hecher, Valentino Hutter siegte in der Jugend-Klasse. Weitere Sieger: Jeremias Iby (E2), Jakob Haslinger (E1) und Paul Leitgeb (Jungspund), Moritz Purgstaller (ÖM Junior), Dieter Rudolf (ÖM Open), Bruno Tarmann sowie Max Dorfer (Young Racer). „Der Sport wächst. Wir waren heuer binnen 57 Sekunden ausverkauft. Nächstes Jahr wollen wir 400 also 100 Startplätze mehr vergeben“, erzählt Veranstalter Thomas Pirolt, der ein Team von 80 Mitarbeitern anführte. Das wichtigste aber: „Es gab keine schweren Unfälle.“

Basketball

Nichts wurde es mit dem erhofften Erfolg der Wörthersee Piraten in der 2. Bundesliga bei Kufstein. Die Klagenfurter begannen stark, gewannen das erste Viertel 22:21. Zur Pause lagen die Hausherren 45:43 voran. Da sie auch im dritten Viertel die Nase mit 25:14 vorne hatten, war schon eine Vorentscheidung gefallen. An der 72:84-Niederlage änderte auch das 15:14 im letzten Viertel nichts.

Radsport

Beim österreichischen Cup-Rennen in Tirol erwies sich das Team Kärnten als das Stärkste. Das U17-Rennen gewann Erazem Valjavec solo, dahinter kamen Fugger Heimo und Wrolich Manolo (alle KAC) auf Platz vier. Jonas Schoby und Santiago Wrolich (beide RC KAC) feierten in der U15 einen Doppelsieg. Viktoria und Sofia Ofner (Feld/See). Lea Unterköfler (Feld/See) gewann in der U5 vor Ilvy Kolmitzer (KAC).

Stocksport

Stark in Szene setzen konnten sich GSC Liebenfels und EK Feldkirchen bei der Staats- und Bundesliga. Nachdem das Männerteam von Liebenfels auswärts ESV Krottendorf (St.) überlegen mit 9:1 besiegen hatte können, führte Anja Salbrechter die Damen der Glantaler zu einem 8:2-Heimerfolg gegen Pischelsdorf (St.). Einzig im dritten der fünf Durchgänge gönnten sich die Liebenfelserinnen eine „Pause“, verloren 13:15. EK Feldkirchen unterstrich seine Staatsliga-Aufstiegsambitionen auswärts gegen Union Treubach eindrucksvoll und „schoss“ die Oberösterreicher mit der Höchststrafe von 10:0 aus der Halle. Damit führen die Feldkirchnerinnen auch in der Tabelle. In der Nationalliga lief es nicht so gut, einzig die WSG Radenthein holte von vier Kärntner Vereinen einen Punkt.



Handball

Der SC kelag Ferlach tätigte einen ersten Schritt in Richtung Klassenerhalt. Im ersten Spiel der Abstiegsgruppe konnten bei den Füchsen aus Bruck/Trofaiach die ersten beiden Punkte einfahren. Das Spiel selbst war eine enorm spannende und beinahe schon dramatische Angelegenheit. Der Tabellenführer aus der Steiermark hatte mit den euphorischen Fans im Rücken den besseren Start für sich. Mit 14:16 aus Ferlacher Sicht ging es in die Pause. Die Kärntner schafften es, den Gegner nie ganz entwischen zu lassen. Man lieferte den nötigen Kampf und konnte die Partie kurz vor Schluss tatsächlich noch drehen. In der entscheidenden Phase des Spiels schien den Steirern die Konzentration zu fehlen. Ferlach drehte einen 25:27-Rückstand in einen 28:27-Sieg. Entschieden ist damit noch nichts. Im Vierkampf um den Klassenerhalt stehen jetzt drei Heimspiele bevor. Mit dem Auftaktsieg im Rücken wollen die Ferlacher auch die Partien vor eigenem Publikum für sich entscheiden.

Tischtennis

Ärgern wollte man zumindest den großen Favoriten im Finale der Tischtennis-Bundesliga der Frauen. Denn Linz Froschberg ist klar die Nummer eins im österreichischen Damen-Tischtennis. Und diese Rolle gebührte den Oberösterreicherinnen auch ersatzgeschwächt. Auch ohne U21-Doppel-Europameisterin Karoline Mischek gewannen die Froscherbergerinnen am Samstag souverän mit 4:0 und holten sich den 22. Meistertitel. Schon in der ersten Partie, im Abschiedsspiel von Liu Jia (40) ließ die Austro-Chinesin der Villacherin Ivana Malobabic keine Chance und gewann 11:2, 11:5, 11:2. Auch Sofia Polcanova gab sich gegen Fenyvesi keine Blöße und holte das zweite 3:0 für die Linzerinnen. Ebenso mit 3:0 schlug Sawettabut die Villacherin Jazbec. Erst das Doppel Malobabic/Jazbec konnte gegen Polcanova/Sawettabut anschreiben, zwei Sätze gewinnen - das glücklichere Ende hatte dann aber doch der Serienmeister. Dennoch: "Mit einem österreichischen Vizemeistertitel können wir doch zufrieden sein", meinte TTC-Manager Werner Feuerabend



American Football

Eine starke Vorstellung lieferten die Carinthian Lions beim Gastspiel gegen die Styrian Hurricanes. Die Klagenfurter siegten in der Division 1 mit 20:13 gegen die Steirer. Defense-Coach Martin Knees hob vor allem das perfekte Zusammenspiel von Offense und Defense hervor. "Jeder Yard war hart umkämpft. Wir hatten dazwischen Probleme. Wir konnten erst unser Spiel entfalten, als es uns gelang, ihr Passspiel zu unterbinden." Eine vorentscheidende Szene sah Knees vor dem zweiten Lions-Touchdown. "Ein langer Pass auf Manuel Pauritsch führte zuvor zu einem wichtigen First Down." Die Lions bleiben in der zweithöchsten Spielklasse Österreichs weiter auf Play-off-Kurs.

Rallye

Wenig Glück hatte Co-Pilotin Ilka Minor bei der Kroatien-Rallye an der Seite von Johannes Keferböck. Wegen eines technischen Defekts am Skoda Fabia musste das Duo nach 18 Sonderprüfungen aufgeben. Alfred Kramer beendete den WM-Lauf rund um Zagreb auf Rang 32. Den Sieg holte sich Kalle Rovanperä (Toyota), 28 Sekunden vor Ott Tänäk (Hyundai).

Baseball

Carinthian Celtics lieferten einen Auftakt nach Maß und siegten gegen Favoriten Attnang Puchheim mit 12:2. Geschwächt durch Verletzungen war gegen Wels nichts zu holen (2:21).