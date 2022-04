Handball

Der SC kelag Ferlach tätigte einen ersten Schritt in Richtung Klassenerhalt. Im ersten Spiel der Abstiegsgruppe konnten bei den Füchsen aus Bruck/Trofaiach die ersten beiden Punkte einfahren. Das Spiel selbst war eine enorm spannende und beinahe schon dramatische Angelegenheit. Der Tabellenführer aus der Steiermark hatte mit den euphorischen Fans im Rücken den besseren Start für sich. Mit 14:16 aus Ferlacher Sicht ging es in die Pause. Die Kärntner schafften es, den Gegner nie ganz entwischen zu lassen. Man lieferte den nötigen Kampf und konnte die Partie kurz vor Schluss tatsächlich noch drehen. In der entscheidenden Phase des Spiels schien den Steirern die Konzentration zu fehlen. Ferlach drehte einen 25:27-Rückstand in einen 28:27-Sieg. Entschieden ist damit noch nichts. Im Vierkampf um den Klassenerhalt stehen jetzt drei Heimspiele bevor. Mit dem Auftaktsieg im Rücken wollen die Ferlacher auch die Partien vor eigenem Publikum für sich entscheiden.

Tischtennis

Ärgern wollte man zumindest den großen Favoriten im Finale der Tischtennis-Bundesliga der Frauen. Denn Linz Froschberg ist klar die Nummer eins im österreichischen Damen-Tischtennis. Und diese Rolle gebührte den Oberösterreicherinnen auch ersatzgeschwächt. Auch ohne U21-Doppel-Europameisterin Karoline Mischek gewannen die Froscherbergerinnen am Samstag souverän mit 4:0 und holten sich den 22. Meistertitel. Schon in der ersten Partie, im Abschiedsspiel von Liu Jia (40) ließ die Austro-Chinesin der Villacherin Ivana Malobabic keine Chance und gewann 11:2, 11:5, 11:2. Auch Sofia Polcanova gab sich gegen Fenyvesi keine Blöße und holte das zweite 3:0 für die Linzerinnen. Ebenso mit 3:0 schlug Sawettabut die Villacherin Jazbec. Erst das Doppel Malobabic/Jazbec konnte gegen Polcanova/Sawettabut anschreiben, zwei Sätze gewinnen - das glücklichere Ende hatte dann aber doch der Serienmeister. Dennoch: "Mit einem österreichischen Vizemeistertitel können wir doch zufrieden sein", meinte TTC-Manager Werner Feuerabend



American Football

Eine starke Vorstellung lieferten die Carinthian Lions beim Gastspiel gegen die Styrian Hurricanes. Die Klagenfurter siegten in der Division 1 mit 20:13 gegen die Steirer. Defense-Coach Martin Knees hob vor allem das perfekte Zusammenspiel von Offense und Defense hervor. "Jeder Yard war hart umkämpft. Wir hatten dazwischen Probleme. Wir konnten erst unser Spiel entfalten, als es uns gelang, ihr Passspiel zu unterbinden." Eine vorentscheidende Szene sah Knees vor dem zweiten Lions-Touchdown. "Ein langer Pass auf Manuel Pauritsch führte zuvor zu einem wichtigen First Down." Die Lions bleiben in der zweithöchsten Spielklasse Österreichs weiter auf Play-off-Kurs.

Rallye

Die Kärntner Teilnehmer hielten auch am zweiten Tag des Rallye-WM-Laufs in Kroatien ganz gut mit. Co-Pilotin Ilka Minor liegt nach 16 Sonderprüfungen mit Johann Keferböck an 20. Stelle. Alfred Kramer folgt auf Rang 33. Die Führung konnte Kalle Rovanperä (Toyota) rund 20 Sekunden vor Ott Tänäk (Hyundai) behaupten.

Volleyball

Letzte Chance für den SK Aich/Dob. Am Sonntag müssen die Unterkärntner in der Best-of-Seven-Finalserie gegen Union Waldviertel (20.20 Uhr, live auf ORF Sport+) unbedingt gewinnen. Andernfalls ist die Saison zu Ende. Dass Aich/Dob die Serie nach drei Niederlagen auch noch dreht, scheint angesichts der Überlegenheit der Waldviertler in den ersten Partien eher unwahrscheinlich.

Großer Andrang in Althofen. Rund 1000 Zuschauer verfolgten die Fahrt zum dritten Platz von Lokalmatador Thomas Reihhold in Althofen-Töscheldorf, hinter Sieger Dieter Rudolf und dem frischgebackenen Deutschen Meister Luca Fischeder, der heute beim zweiten Lauf der Österreichischen Enduro-Meisterschaft als großer Favorit an den Start gehen wird. © Sonstiges, KK

Baseball

Carinthian Celtics lieferten einen Auftakt nach Maß und siegten gegen Favoriten Attnang Puchheim mit 12:2. Geschwächt durch Verletzungen war gegen Wels nichts zu holen (2:21).

Basketball

Die Wörthersee Piraten, die durch einige Ausfälle stark dezimiert auftreten müssen, brauchen in der Abstiegsrunde der 2. Bundesliga dringend Punkte. Nach dem Auftaktsieg im Play-down gegen das Future Team Steiermark setzte es zuletzt zwei Pleiten. Damit sind die Klagenfurter punktegleich mit dem Schlusslicht Deutsch-Wagram Vierter von sechs Teams. Leichter werden die Aufgaben nicht, am Sonntag (17 Uhr) gastieren die Piraten bei den zweitplatzierten Kufstein Towers. „Wir hatten zuletzt nur acht fitte Spieler, haben aber immer mit Herz gekämpft“, ist Trainer Aaron Mitchell positiv gestimmt, was die Moral seiner Truppe angeht.