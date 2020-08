Facebook

Der Bund zahlt das Geld an die, durch Corona geschädigten, Vereine schnell und unbürokratisch aus © Fotolia

In den ersten Wochen seit der Öffnung des NPO-Unterstützungsfonds für gemeinnützige Vereine sind bereits Anträge von rund 1.500 Sportvereinen eingegangen. Seit 8. Juli wurden Coronakrisen-Hilfsanträge in der Höhe von 14 Millionen Euro abgewickelt, der Großteil der Summe ist schon an die betreffenden gemeinnützigen Sportvereine geflossen. Die Abwicklung der Anträge über die staatliche Austria Wirtschaftsservice GesmbH sei relativ unbürokratisch und passiere zügig, so die Rückmeldung der Vereine. Oftmals erfolge die Auszahlung bereits 48 Stunden nach Antragstellung.