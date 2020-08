Die Werzer Arena in Pörtschach sieht wieder internationalen Tennis-Sport. Ab 31. August steigt am Wörthersee ein 125.000-Dollar-Turnier. Veranstalter Gernot Dreier hat nur extrem wenig Zeit für die Vorbereitung unter Corona-Bedingungen.

Veranstalter Gernot Dreier (Dritter von links) mit den Partnern des WTA-Tennis-Turniers in Pörtschach © (c) Oskar Höher/LPD

Vor vier Wochen erhielt Gernot Dreier einen Anruf von Ex-Daviscup-Spieler und Tennis-Turnier-Veranstalter Alexander Antonitsch: „Er hat mich gefragt, ob ich schwer beschäftigt bin, denn es gäbe ein WTA-Damen-Turnier zu organisieren. Ich dacht zuerst, es ist ein Scherz und habe eine Nacht darüber geschlafen und mit Ronnie Leitgeb Rücksprache gehalten. Das war ausschlaggebend für die Zusage.“ In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam das Okay auf der WTA-Zentrale. Nun bleiben Dreier und seinem Team nur knapp drei Wochen, da der erste Aufschlag schon am 31. August in der Werzer Arena in Pörtschach erfolgen soll.