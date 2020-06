Vor 26 Jahren wurde Walter Zettinig erstmals zum österreichischen Triathlon-Präsidenten gewählt. Am 6. Juni tritt der Kärntner wieder an und wird wohl weiter Chef bleiben. Dazu stehen vier weitere Kärntner auf dem Wahlvorschlag.

Walter Zettinig kandidiert wieder als österreichischer Triathlon-Präsident, seine Frau Sabine soll Schiftführerin werden © Helmuth Weichselbraun

Am 16. Juli 1994 passierte es zum ersten Mal: Walter Zettinig wird als erster Kärntner zum österreichischen Triathlon-Präsidenten gewählt. So lange hatte noch kein Präsident eines österreichischen Fachverbandes das Sagen. Und der 55-Jährige wird wohl weiter die Geschicke eines der erfolgreichsten Sportverbände lenken. Am 6. Juni wird in Linz das neue Präsidium gewählt und der Maria Saaler steht wieder als Präsident auf dem Wahlvorschlag. Stimmen die Gerüchte, dann könnten vier weitere Vertreter aus dem südlichsten Bundesland in das Komitee einziehen: Sabine Zettinig, Josef Strieder, Christian Tammegger und Stefan Lindner.