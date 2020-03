Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA

Sportveranstaltungen in Österreich können trotz Coronavirus in Österreich weiter durchgeführt werden, allerdings mit den entsprechenden Restriktionen, im Regelfall ohne Publikum. Grundsätzlich ist vorgesehen, dass in Hallen nur Publikum bis zu 100 Personen zugelassen ist, im Freien bis zu 500 Personen. 2.-Ligist Austria Klagenfurt, die am Sonntag Kapfenberg empfangen würden, schwanken aktuell mit einer Verschiebung bis zum kommenden Länderspiel (27. März). "Wenn es danach noch immer nicht der Fall wäre, dass man spielen könnte, müsste man Geisterspiele in Betracht ziehen. Wobei das ist im Augenblick nur ein Szenario und noch gar nichts Fixes, sollte spätestens am Abend entschieden werden.", so Fabian Hafner von den Violetten.