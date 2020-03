Facebook

Lisa Perterer © KK

Lisa Perterer hat am Samstag bei der Duathlon-Europameisterschaft in Punta Umbria (ESP) die Goldmedaille gewonnen. Die 28-jährige Kärntnerin gewann die Kurzdistanz (5 km Laufen, 20 km Radfahren, 2,5 km Laufen) in 58:45 Minuten vor der Britin Beth Potter (58:54) und der Spanierin Jocelyn Daniely Brea Abreu (1:00:01). Die zweite Österreicherin Sandrina Illes belegte Rang fünf (1:00:24).