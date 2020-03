Facebook

Aich/Dob wehrte sich im Cupfinale tapfer, verlor gegen Graz denkbar knapp in fünf Sätzen © (c) GEPA pictures/ Mario Buehner

Schade, schade, schade. SK Zadruga Aich/Dob spielte ein herausragendes Cupfinale, war dem ersten Cupsieg der Vereinsgeschichte schon sehr nahe.

Weil im Cup ohne Legionäre gespielt wird, setzte sich die Mannschaft von Aich/Dob aus Spielern der 1. Liga (Thomas Tröthann, Max Landfahrer, Nicolai Grabmüller und Manuel Steiner) sowie des 2.-Liga-Teams (Jacob Kitzinger, Noel Krassnig, Michael Leeb) zusammen.

Die Mannschaft von Trainer Miha Kosl führte im Finale gegen Favoriten und Titelverteidiger UVC Graz mit 2:0-Sätzen (25:23, 25:15), lag im dritten mit 23:21 voran. Nur zwei Punkte fehlten zur großen Sensation.

Doch die Grazer drehten die Partie um, gewannen Satz drei mit 26:24, holten sich Satz vier mit 25:20. Bei Aich/Dob schien der Akku leer zu sein. Tags zuvor gingen die Bleiburger im Halbfinale gegen die Wörther-See-Löwen über fünf Sätze.

Im fünften Satz zog Graz auf 4:0 davon. Nochmals rafften sich die Jauntaler auf, glichen auf 5:5 aus, blieben dann immer auf ein, zwei Punkte dran. Am Ende durften aber die Grazer nach dem 3:2 (-23, -15, 24, 20, 10) über den Cup-Titel jubeln.

Sportdirektor Martin Micheu hatte dennoch viel Lob für seine Mannschaft übrig: "Ich bin so stolz, was sie hier geleistet hat. Dass wir so spielen, damit hat wohl keiner gerechnet."