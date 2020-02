Kleine Zeitung +

Acht Paraski-Weltcuprennen in Russland In der "Kältekammer" soll den Gegnern heiß werden

In Juzhno-Sakhalinsk (Russland) bestreiten Markus Salcher und seine Gegner insgesamt acht Ski-Rennen. Der zweifache Paralympics-Sieger will dabei den ersten Welcupsieg in diesem Winter feiern. Nico Pajantschitsch und Thomas Grochar kämpfen um Podestplätze.