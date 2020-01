Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der GT3 im Hause Glinzner © KK/MS Glinzner

Mit seinem alten 911er hat Gerald Glinzner so ziemlich alles in der historischen Kategorie des Bergrennsports gewonnen. Schon im Vorjahr hatte er angekündigt, dass ihm nun das Neue, das Unerforschte reize. Der Carrera Baujahr 1975 hat seinen Ruhestand verdient, der Afritzer hat sich nun einen neuen Porsche 911 GT3 in die Garage gestellt, ein lupenreines Cup-Auto, mit allem erdenklichen modernen Schnick-Schnack.