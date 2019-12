Facebook

Aich/Dob kann in Ostrava gewinnen © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber)

Die Voraussetzungen, in Tschechien den Grundstein zu einem Aufstieg zu legen, sind für den SK Aich/Dob im Sechzehntelfinale gegen den VK Ostrava (hier Livescoring) gar nicht schlecht. In der Bundesliga haben die Kärntner am Wochenende wieder zu sich selbst gefunden und gewannen auswärts gegen Union Waldviertel souverän mit 3:0. Und auch in der Mevza-Liga ist man auf guten Kurs Richtung Final Four.