In der DenizBank-Volley-Herren-League gastiert SK Zadruga Aich/Dob am Samstag, 7. Dezember, bei Union Waldviertel. Ein Sieg würde für die Mitteleuropa-Liga extrem helfen. Bei Meister Linz sind die Kelag Wildcats am Samtag, 7. Dezember, engagiert.

Auch Trainer Matjaz Hafner kann die Laune von Aich/Dob-Sportdirektor Martin Micheu nicht heben. © GEPA pictures

Obwohl SK Zadruga Aich/Dob in der Volleyball-Herren-Liga bei UVC Graz 3:2 gewonnen hat, ist Sportdirektor Martin Micheu noch "immer heiß auf die Mannschaft. Ich habe mit den Spielern noch immer kein Wort gesprochen und werde das bis zum Match bei Union Waldviertel auch nicht ändern. Mir fehlt noch immer die Antwort, warum die Burschen nach zwei tollen Sätzen plötzlich in eine Scheinwelt verfallen sind. So etwas ist mir in meiner langen Funktionärskarriere noch nicht untergekommen. Die Grazer können sich bis heute nicht erklären, warum sie zwei Sätze gewonnen haben. Sie machten nichts anders, als in den beiden ersten Durchgängen, wo sie chancenlos waren."