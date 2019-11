In der spusu-Handball-Liga hat der SC Kelag Ferlach in Bregenz 21:23 verloren und dazu auch gleich zwei Spieler. Klec erlitt einen doppelten Handbruch, Pomorisac musste mit einer Oberschenkelverletzung die Heimreise antreten.

Dean Pomorisac erlitt eine Oberschenkelverletzung, wird am 11. November per Ultraschall untersucht © GEPA pictures

Die knappe 21:23-Niederlage des SC Kelag Ferlach in der spusu-Handball-Liga schmerzt wahrscheinlich weniger, als die beiden in der Partie erlittenen Ausfälle. Blaz Klec schied im Ländle mit Verdacht auf Handbruch aus, was sich bei einer Untersuchung auch bestätigte.