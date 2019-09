Facebook

Für den VSV geht es eine Woche später los © (c) Markus Traussnig (Markus Traussnig)

Nach dem überraschenden 8:5 des KAC gegen Polanska Banda geht es nun auch für den Vizemeister VSV in der IFL los. Die Villacher empfangen mit einem der drei neuen ungarischen Vertreter, Komarom, ein großes Fragezeichen. „Ich kann diese Mannschaften noch nicht richtig einschätzen, aber bin mir sicher, dass sie das Niveau der Liga heben“, ist Verteidiger Alexander Hanschur gespannt. Torhüter Timmo Taurer blickt dem Start erwartungsvoll entgegen: „Die Vorbereitung war top, wir haben keine Verletzten und sind vielleicht so fit, wie nie zuvor.“ Verstärkt wurden die Villacher durch die Ex-Rojtacken Christoph Haimburger, der im Vorjahr ganze 43 Punkte scorte, und Joseph Holl. Zudem kommt mit Marcel Joos ein erfahrener ÖFBV-Nationalspieler aus der Schweiz. „Solche Neuzugänge machen uns sicher stärker“, sagt Verteidiger Philipp Seiser.

Komarom startete mit einem 9:2 im ungarischen Duell mit Dunai in die IFL. Am Samstag (17 Uhr) kommt es in der Ballspielhalle Lind zum Duell mit den Villachern, die wegen eines Wasserschadens in St. Martin ausweichen mussten. Tags darauf geht es für die Ungarn nach Waidmannsdorf (13 Uhr), wo ein verjüngter, dafür aber umso laufbereiter und kämpferischer KAC um seinen zweiten Saisonsieg spielt.