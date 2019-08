Facebook

Bei der Wasserski U21-Europameisterschaft in Dnipro (UKR) zeigten die österreichischen Vertreter in allen Disziplinen (Slalom, Trick und Springen) tolle Leistungen. Bei der U21-Weltmeisterschaft in Kanada konnte das Quartett Alissa Lexer, Carlo Basic und Luca Rauchenwald vom UWWC Pörtschach, sowie Nicola Kuhn aus Linz heuer bereits den starken sechsten Platz im Teambewerb einfahren. Bei der Europameisterschaft holten sich die Vier nun den ersehnten Podestplatz, wurden Dritte. Es war übrigens auch die erste Teammedaille Österreichs überhaupt.



Mit der Weite von 59,4 Metern belegte Rauchenwald außerdem im Sprungbewerb den dritten Platz. Sein Klubkollege Basic zeigte im Finale zwar einen Sprung über 60 Meter, der allerdings von den Schiedsrichtern nicht aufgezeichnet wurde. In der Kombination schaute für ihn der starke vierte Rang heraus.



Bei den Damen schrammte Alissa Lexer haarscharf an einem Podestplatz vorbei, wurde Vierte. Im Finale zeigte sie mit einer Weite von 45,5 Metern, welches Potenzial in ihr steckt. Insgesamt kann das österreichische Team auf ein erfolgreiches Wochenende zurückblicken. Die drei Kärntner, die von Miky Wienerroither trainiert werden, und Nicola Kuhn erreichten bei den Europameisterschaften insgesamt herausragende neun Finalplätze.