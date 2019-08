Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ferlach-Neuzugang Matjaz Kotar (Mitte) war kaum zu stoppen © Kuess

Die Ferlacher Fans haben schon wieder Lust auf Handball. Gleich beim ersten Testspiel war die Ballspielhalle sehr gut gefüllt, die Stimmung schon heiß wie bei einem Meisterschaftsspiel. Das Ergebnis – ein 30:40 (15:22) gegen WAT Margareten – wird zur Kenntnis genommen. „Das ist kein normales Handballergebnis. Ich find’s nicht weiter tragisch“, meint Ferlach-Manager Walter Perkounig. Vielmehr achtete er auf andere Details. „Beide Mannschaften sind ein irrsinnig hohes Tempo gegangen, haben viel gewechselt. Was gegenüber der Vorsaison unverändert ist – unsere Deckung.“ Was Perkounig damit genau meint: „Wir haben in den 60 Minuten gerade einmal eine Zwei-Minuten-Strafe bekommen. Da wartet noch viel Arbeit.“