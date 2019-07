Facebook

Kärntens Radsport-Präsident Peter Wrolich eröffnete den neuen "Flowtrail" am Nassfeld © Privat

Mit zwei Heimsiegen endeten die österreichischen Hillclimb-Meisterschaften auf dem Nassfeld. Uwe Hohenwarter und Corina Druml absolvierten die 15 km/1500 Höhenmeter von der Talstation Millenium-Express in Tröpolach über Schlanitzen und Rudnig-Alm bis auf die Madritschen-Höhe am schnellsten. „Es ist schon etwas Besonderes, wenn man in der Heimat eine Goldmedaille erobern kann. Es war ein sehr anspruchsvolles Rennen auf einer tollen Strecke“, lobten die Gewinner das Veranstalter-Team vom Asvö ÖAMTC SC Hermagor.