Fabian Miesenböck (vorne) kickt nun in Mattersburg © (c) GEPA pictures/ Christian Ort

David Gugganig startet mit einem Erfolgserlebnis in die neue Trainingswoche. Mit Wattens bzw. neuerdings WSG Tirol, besiegte der 22-Jährige den deutschen Kultklub St. Pauli 3:2. Gugganig steuerte einen Treffer bei. „Es läuft ziemlich gut”, schmunzelt der Mühldorfer, der einen neuen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben hat. Vergangene Saison war Gugganig in der Innenverteidigung gesetzt. Es schaut ganz danach aus, dass es in der Bundesliga dabei bleibt. „Hier herrscht ein großer Konkurrenzkampf. Ich will so viele Spiele wie nur möglich bestreiten.”

Extrem positiv sieht Gugganig seine Präsidentin Diana Langes-Swarowski. „Ich hab’ sie noch nie schlecht gelaunt gesehen. Sie schaut öfters bei den Trainings vorbei, ist oft in der Kabine. Sie will wissen, was bei uns los ist, redet viel mit der Mannschaft.”

David Gugganig (rechts) will auch in der Bundesliga jubeln Foto © (c) GEPA pictures/ Amir Beganovic

Slowakischer Cupsieger

Fabian Miesenböck wechselte von Spartak Trnava (Slowakei) nach Mattersburg. „Trainer Franz Ponweiser hat sich sehr um mich bemüht”, erzählt der Klagenfurter. „Trnava hat die Mannschaft komplett umgebaut. Nur zwei Spieler aus dem Vorjahr blieben.”

Im Cup spielte Miesenböck groß auf, erzielte in sieben Spielen fünf Tore. Eines davon (plus ein Assists) beim 4:3 im Finale gegen Zilina. „Eine riesen Sache”, schwärmt der 26-Jährige. „Für Trnava war es der erste Cupsieg nach 21 Jahren.”

Kurz nachdem ich Mattersburg zugesagt hatte, meldete sich die Wolfsberger. Da waren sie leider etwas zu spät dran. Fabian Miesenböck

Vertrag aufgelöst

Noch nicht fixiert ist die Zukunft von Christoph Rabitsch. Der 23-Jährige stand beim schottischen Zweitligisten Dundee United unter Vertrag. Nach einem Trainerwechsel kam der Spittaler kaum noch zum Zug. Rabitsch: „Beide Seiten waren an einer Auflösung des Kontrakts interessiert. Das ist nun passiert.”

Die Bundesliga-Kärntner WAC: Alexander Kofler, Christian Dobnik, Manuel Kuttin, Marko Soldo, Michael Sollbauer, Michael Novak, Christopher Wernitznig, Amar Hodzic, Joshua Steiger, Lukas Schöfl, Bajram Syla, Fabian Tauchhammer

Sturm Graz: Stefan Hierländer, Markus Pink

Austria Wien: Alexander Grünwald

Hartberg: Raphael Sallinger

Mattersburg: Fabian Miesenböck, Tino Casali

WSG Tirol: David Gugganig