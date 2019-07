Facebook

Austria-Trainer Robert Micheu mit Neuzugang Darijo Pecirep © KK

Es ist der Neuzugang, auf den viele Austria-Fans in der Sommerpause gehofft haben. Jetzt ist es offiziell: Darijo Pecirep unterschreibt bei der Austria Klagenfurt einen Zweijahresvertrag!

Der 27-jährige Kroate konnte sich in den vergangenen zwei Jahren so richtig in die Auslage spielen. Nach einer herausragenden Saison beim Wiener Sportklub in der Regionalliga Ost, wo er in 23 Spielen gleich 17 Mal einnetzte, wurde er im Vorjahr zu Titelfavorit Ried in die Zweite Liga geholt.

Dort warf er seine 1,88 Meter Körpergröße ebenfalls voll ins Zeug und erzielte in 27 Pflichtspielen für die Innviertler gleich 14 Tore. Macht im Durchschnitt: Jedes zweite Spiel ein Treffer für den Mittelstürmer!

Seinen ersten Auftritt in Waidmannsdorf hat Pecirep am Samstag: Er ist neben seinem Landsmann Petar Zubak, Torhüter Rico Sygo und Fabio Markelic der vierte Neuzugang, der bei der Saisoneröffnung der Austria Klagenfurt in Waidmannsdorf präsentiert wird. Beginn ist um 13 Uhr.