Villach Land ist beim Finale in St. Veit/Glan bei den Mädels mit der VS Nötsch und bei den Buben mit der VS Feistritz/Drau dabei.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die VS Feistritz gewinnt den Bezirk Villach-Land © Walter Feldner

Es war eine wahre Hitzeschlacht um die 30 Grad, bis am Dienstag auf der Anlage des SV Wernberg die Volksschulen Nötsch bei den Mädels und Feistritz/Drau bei den Buben als Vertreter des Bezirkes Villach die Fahrkarten für das Finale am 12. Juni in St. Veit an der Glan in Händen hielten.