Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am 12. Juni in Klagenfurt mit dabei: die Volksschüler aus St. Veit ©

Wohlgesonnen war der Wettergott den Mädchen und Buben beim Volksschulcup-Semifinale in Straßburg. Kein Tropfen fiel vom Himmel, als die acht Buben- und fünf Mädchenteams, in dieser sonst so regengeschwängerten Zeit zuwerke gingen. Und so sahen die zahlreichen Zuseher spannende Spiele mit nicht immer erwarteten Ergebnissen.