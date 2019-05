Facebook

Sieger bei den Knaben und im Landesfinale: VS Völkermarkt © Arnuld Perdacher

Bei leichtem Dauerregen waren Mädchen und Knaben mit viel Herz und Begeisterung bei der Sache, wobei in der Völkermarkter Lilienbergarena die örtliche Volksschule den Heimvorteil gleich doppelt nützte und sowohl bei den Knaben als auch bei den Mädchen den Finalsieg und Aufstieg ins Landesfinale schaffte.

„Ein toller Erfolg, dass wir gleich zwei Mannschaften für das Landesfinale stellen können“, freute sich Betreuer Mario Kuester, der mit seinen Buben im Finale die Altersgenossen aus Bleiburg mit einem souveränen 4:1-Sieg in die Schranken weisen konnte.

Den Familienerfolg komplettierte Kuester-Sohn Oliver bei den Mädchen durch einen knappen 1:0-Erfolg über die VS Bad Eisenkappel. “Nachdem wir im Vorjahr knapp gescheitert waren , hat es diesmal geklappt“, jubelte Kuester jun. über den Völkermarkter Doppelpack. Mit Platz zwei schafften diesmal auch die Mädchen der VS Bad Eisenkappel den Sprung ins Landesfinale.

Die siegreichen Mädchen der VS Völkermarkt Foto © Arnuld Perdacher

Als Daumendrücker hatten sich zu den Spielen auch Völkermarkts Bürgermeister Valentin Blaschitz, Raika-Prokurist Heinz Jannach und Schulqualitätsmanagerin Jovita Trummer, die auch die Siegerehrung vornahm, eingefunden. Das Organisationsteam um Stefan Lesjak sorgte trotz der erschwerten Bedingungen einmal mehr für einen reibungslosen Ablauf des Bezirksfinales.

Endstand Knaben

1. VS Völkermarkt

2. VS Bleiburg

3. VS Eberndorf

4. VS Griffen

5. VS Globasnitz

6. VS Haimburg

7. VS Ruden

8. VS St. Margarethen

9. VS Sittersdorf

10. VS Gallizien und VS Bad Eisenkappel

12. VS Völkermarkt I

13. VS St. Michael/Bl.

Endstand Mädchen

1. VS Völkermarkt

2. VS Bad Eisenkappel

3. VS Griffen

4. VS Eberndorf

5. VS Gallizien