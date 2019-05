Mit großen Einsatz nahmen 18 Teams beim Volksschul-Cup des Bezirkes Lienz am Sportplatz in Dölsach teil.

Die VS Matrei jubelt über den Sieg © Arnulf Perdacher

Zehn Teams schafften schließlich den Sprung in die Finalrunde. Darauf folgten spannende Spiele. Nach dem Endspiel (1:1) siegte die VS Matrei gegen die VS Lienz Nord im Elferschießen.

Den dritten Platz sicherte sich die VS Tristach. Toll organisiert wurde das Turnier vom Bezirksreferenten Walter Schneider. Er lobte vor allem die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten.

Endstand

1. VS Matrei

2. VS Lienz Nord

3. VS Tristach

4. VS Leisach/Iselsberg

5. VS Nikolsdorf

6. VS Virgen

7. VS Debant

8. VS Dölsach

9. VS Michael-Gamper Lienz

10. VS Nußdorf-Debant