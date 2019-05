Bereits zum 11. Mal fanden die Bundesmeisterschaften in rhythmischer Gymnastik in Waidmannsdorf statt. Rund 100 junge Talente aus ganz Österreich begeisterten am Samstag die Jury mit Kunststücken feinster Art.

Antonia Sereinig (SU Klagenfurt) war eine der Kärntner Teilnehmerinnen bei den Bundesmeisterschaften in der rhythmischen Gymnastik © (c) Weichselbraun Helmuth

Fliegende Bälle, kreisende Reifen oder kunstvoll geschwungene Seile-dies waren nur drei der Übungsgeräte, mit denen die knapp 100 Teilnehmerinnen die Zuseher, ihre Familien und die Jury in der Sporthalle Waidmannsdorf zum Jubeln gebracht haben.

Der Ablauf bei Wettbewerben

Aber zum Sport gehört nicht nur das Umgehen mit den Geräten, sondern auch das äußere Erscheinungsbild. Die jungen Mädchen und Frauen schreiten elegant auf Zehenspitzen, mit strengem Dutt, glitzernden Kostümen und dem passenden Make-up auf die Wettkampffläche. Sie bringen sich mit voller Körperspannung und einem Lächeln in Position – und dann geht alles ganz schnell: Die Musik ertönt, die zuvor starren Teilnehmerinnen beginnen mit akrobatischen Tänzen, Drehungen und Würfen. Nach knapp eineinhalb Minuten ist der Zauber schon wieder verflogen und die Gymnastinnen erstarren in einer finalen Schlussposition.

Angetreten wurde in den folgenden Kategorien: Jugend, Juniorinnen und Allgemein. Die jungen Mädchen und Frauen aus sieben Bundesländern mussten ihre Beweglichkeit, Kreativität und Körperspannung immer wieder unter Beweis stellen. Mit bunten Bällen, schimmernden Reifen oder ganz ohne Geräte mit einer Mischung aus Ballett und Turnen wurden zwei Übungen pro Kategorie gezeigt.

Immer mehr Interessentinnen

Die Sparte der rhythmischen Gymnastik erfreut sich gerade in den letzten Jahren an großer Beliebtheit, mittlerweile gibt es 60 Mitglieder und 30 neue Interessentinnen, die von der Klagenfurter Turn- und Sportunion trainiert werden. Rund 15 von ihnen nehmen regelmäßig an derartigen Wettbewerben in ganz Österreich teil. Besonders junge Mädchen können sich für diesen Sport begeistern.

„Ich liebe Turnen und Gymnastik, in Verbindung mit Musik und immer wechselnden Choreografien wird es nie langweilig“, sagt Yvonne Glabonjat (15) aus Klagenfurt. Sie ist seit rund fünf Jahren ein Teil des Vereins und möchte sich später als Trainerin um den Nachwuchs kümmern.

Auch die Vorbereitung auf einen solchen Wettkampf ist ein Nervenkitzel bis zur letzten Sekunde.

„Ich gehe vorab immer und immer wieder den Ablauf meiner Übung durch. Auch wenn Fehler passieren, darf man sich das vor der Jury auf keinen Fall anmerken lassen“, erzählt Antonia Sereinig (13) aus Klagenfurt.

Die meisten der Teilnehmerinnen haben bereits im frühen Kindesalter mit dem Sport angefangen. Auch Anna Prohinig (14) aus Klagenfurt hat bereits vor zehn Jahren mit der rhythmischen Gymnastik begonnen und trainiert nach wie vor mit eiserner Disziplin. „Es dauert lange Zeit, bis man einen bestimmten Grad der Beweglichkeit erreicht. Das Trainieren mit den Geräten, die dauerhafte Körperspannung und ein freundliches Lächeln, all dies muss in Fleisch und Blut übergehen“, berichtet sie.

Mehr als nur "ein paar Kunststücke"

Trotz großer Herausforderungen wird die rhythmische Gymnastik von vielen immer noch belächelt. Doch diese Sparte zählt zu einer der anspruchsvollsten Herausforderungen im Leben junger Turnerinnen. „Dieser Sport erfordert neben einer guten Körperbeherrschung, viel Entschlossenheit, Einsatz und Ehrgeiz“, erzählt Landesfachwartin Christina Benetik. Die Trainerin war früher selbst in dieser Sparte tätig, fing bereits mit sechs Jahren an zu trainieren. „Ich liebe die künstlerische Freiheit, die dieser Sport hat. Mit der richtigen Choreografie und der passenden Musik kann man so vieles ausdrücken“, sagt die Trainerin. Nach Beendigung ihrer Karriere wechselte Benetik die Seiten und betreut heute mit Herz und Seele den Nachwuchs.

Bewertet wurde von der Jury nach Schwierigkeitsgrad der Figuren und Würfe, begangenen Fehlern und ästhetischen Merkmalen wie dem obligatorischen Lächeln sowie der Körperspannung.