Kann Aich/Dob den Sack heute zumachen? © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber)

Am Ostersonntag hatte der SK Aich/Dob seine erste Chance auf die erfolgreiche Titelverteidigung, doch die Südkärntner waren beim Herausforderer Union Waldviertel chancenlos gingen in nur 74 Minuten in drei Sätzen unter. Heute, Mittwoch, steigt das fünfte DenizBank AG VL-Finalduell. In ihrer JUFA-Arena Bleiburg wollen die Gastgeber zurück in die Erfolgsspur und im zweiten Anlauf den dritten Meistertitel der Vereinsgeschichte nach 2013 und 2018 fixieren. ORF Sport+ überträgt ab 20.15 Uhr live.