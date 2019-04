Der SK Aich/Dob führt in der Finalserie gegen Union Waldviertel mit 2:0. Bei einem Sieg im Heimspiel am Mittwoch (20.25) haben die Kärntner bereits einen Matchball.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Stellt der SK Aich/Dob heute schon auf 3:0 © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber)

Nach etwas mehr als 100 Minuten hatte der SK Aich/Dob am letzten Sonntag auch das zweite Spiel eingefahren. Beim 3:1-Erfolg auswärts in der Zwettler Stadthalle gegen Union Waldviertel stand der Sieg stets außer Frage. Und daher haben die Kärntner schon heute die ganz große Chance auf den ersten Matchball, den sie schon am Ostersonntag erneut in Zwettl verwandeln könnten.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.