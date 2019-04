Facebook

Der Kärntner Eishockeyverband präsentierte im Rahmen einer Pressekonferenz im KAC-VIP-Raum Florian Mühlstein als Regionalentwicklungstrainer. Zu den Aufgaben des ehemaligen EBEL-Verteidigers gehören unter anderem die Aus- und Weiterbildung der Trainer in den Landesligavereinen, Schulkooperationen und die Erstellung eines einheitlichen Konzeptes für den Kärntner Nachwuchs. Ziel des Verbandes ist es, die Landesligavereine zu stärken und zu unterstützen. „Wir wollen im Nachwuchs eine breitere Basis schaffen. Dazu benötigt es vor allem kompetente und gut ausgebildete Trainer. Aus einem größeren Pool können dann auch der KAC und Villach die besten Talente herauspicken ohne, dass die kleinen Verein geschwächt werden“, gibt Vizepräsident Michael Kummerer zu verstehen.



Erfreut zeigte sich auch KAC-Geschäftsführer Oliver Pilloni über die Installierung von Mühlstein: „Es wird oft gejammert, dass zu viele Imports in der EBEL spielen. Wenn wir in Kärnten und Österreich aber genug Nachwuchs ausbilden, wird sich dieses Problem in einigen Jahren von selbst lösen. Wir müssen einen österreichischen Weg finden, eine eigene Identität schaffen. Das geht nur, wenn wir mehr Kinder zum Eishockey bewegen können.“



Landessportdirektor Arno Arthofer sieht mit der Einsetzung eines Regionalentwicklungstrainers einen weiteren Schritt in die richtige Richtung. „Wir wollen nicht nur im Eishockey einen roten Faden vom Nachwuchs bis hin zum Profisport spinnen. Das ist für die Entwicklung der jungen Talente enorm wichtig. Deshalb unterstützt das Land auch dieses ehrgeizige Projekt.“



Auf Initiative von Arthofer und des Kärntner Eishockeyverbandes wurde gemeinsam mit dem ÖEHV, dem KAC und dem VSV eine Kooperationsvereinbarung ausgearbeitet. Damit wurde eine Grundlage geschaffen, den Breitensport zu fördern und eine große Anzahl an Spielern in den Leistungssport zu integrieren. „Es ist auch für die EBEL-Teams wichtig, mit den Landesvereinen zusammenzuarbeiten. Am Ende können alle Seiten profitieren“, ergänzte VSV-Vorstand Gerd Bacher.