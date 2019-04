Der VSV will nach dem Halbfinalaus im Vorjahr und der IFL-Finalniederlage heuer den nationalen Titel im Entscheidungsspiel in Wien sichern. Verteidiger Philipp Seiser ist nun auch Nationalspieler.

Der VSV jagt den Titel © (c) Weichselbraun Helmuth

Nach dem Halbfinal-Aus im Vorjahr und den verlorenen IFL-Finale heuer gegen Skofja ist die Zeit bei Rekordmeister VSV wieder reif für einen Titel. Nach dem Overtimesieg in Villach zuletzt gibt es am Samstag das Entscheidungsspiel um die nationale Meisterschaft bei Titelverteidiger Wien. „Wir brennen, wie schon lange nicht mehr. Nach dem Sieg daheim fiel einiges an Druck und Nervosität ab, jetzt sind wir noch heißer“, sagt Verteidiger Philipp Seiser. Die Villacher scheinen ihr Rezept zum Erfolg gefunden zu haben. „Der Trainer hat uns ein Defensivkorsett geschnürt, das funktioniert. Mit kompaktem Spiel können wir ihre starken Einzelspieler, wie etwa die Villacher Jakob Mayer und und Michael Seiser, ganz gut in den Griff bekommen“, so Seiser, dem heuer in elf Spielen vier Scorerpunkte (1 Tor/3 Assists) gelangen.

Eine starke Saison in der ersten Linie brachte ihm auch eine Einberufung ins NationalteamBeim Trainingslager Ende April, das der Vorbereitung auf die WM-Qualifikation für 2020 dient, wird er den rot-weiß-roten Dress überstreifen. „Stolzer könnte ich momentan eigentlich nicht sein, es ist eine tolle Saison, die wir jetzt mit dem Titel krönen wollen.“