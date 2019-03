Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Andreas Pfeifer (in Rot) traf im ersten Spiel gegen den VSV drei Mal. VSV-Goalie Timmo Taurer (ganz links) © KK (2)

Showdown am Samstag in der prall gefüllten Sporthalle St. Martin in Villach: Im dritten und somit alles entscheidenden Spiel der Semifinal-Play-off-Serie empfängt VSV Unihockey den Erzrivalen KAC. Und eines ist klar: Es kann nur einen geben. „Die 5:6-Niederlage war schon bitter, aber die Villacher waren präsenter und spritziger. Wir einfach viel zu lasch. Jetzt müssen wir wieder konsequenter in die Zweikämpfe gehen, im Ballbesitz dominant agieren und vor allem zeigen, dass wir unbedingt gewinnen wollen“, gibt KAC-Center Andreas Pfeifer, der in der ersten Auswärtspartie drei Mal einnetzte, die Marschroute vor.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.