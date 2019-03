Facebook

Hörnler (Spittal) vs. Oberrauner (Steindorf) © (c) Hermann Sobe (SOBE HERMANN)

Nach der 4:3-Overtimenervenschlacht in Spittal startete Titelverteidiger Steindorf um einiges konsequenter in Finale Nummer drei. Die Hausherren liefen den Herausforderern aus Oberkärnten zu Beginn regelrecht um die Ohren, schon nach gut acht Minuten war der Vorsprung beträchtlich. In Minute sechs hämmerte Kapitän Andreas Wiedergut sein Team in Führung, zwei Minuten später legte Daniel Gasser nach unwiderstehlichem Pass von Benjamin Petrik in Überzahl nach. Selbst in nummerischer Unterlegenheit wurde es heiß. Zehn Sekunden zu viert schloss Christoph Martinz schon einen von Petrik eingeleiteten Konter zum 3:0 ab (9.). Noch vor der Pause sorgten Stefan Untersteiner (16. PP) und Petrik (18.) für ein komfortables 5:0 am Ossiachersee.