Der ESC Steindorf kann schon heute gegen Spittal die Meisterschaft fixieren. Die Ossiachersee-Cracks gewannen die ersten beiden Spiele der Finalserie der Division I. Hier sind Sie live am Puck!

Hörnler (Spittal) vs. Oberrauner (Steindorf) © (c) Hermann Sobe (SOBE HERMANN)

Spittal steht im dritten Finalspiel der Division I schon mit dem Rücken zur Wand. Titelverteidiger Steindorf gewann die ersten beiden Spiele der "Best-of-five"-Serie gegen die Oberkärntner. Nach einem souveränen 7:2 in Steindorf erlöste Benjamin Petrik die Steindorfer in Spittal erst in der dritten Minute der Verlängerung.