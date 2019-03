Facebook

Können Sven Klimbacher und Co. heute den Pokal stemmen? © (c) Gert Köstinger

Es war ein Spiel auf Messers Schneide, das sich Spittal und Steindorf im zweiten Finalspiel der Division I lieferten. Nachdem Spittal zweimal in Führung lag entschied Benjamin Petriks individuelle Klasse in der Verlängerung das Spiel zugungsten der Steindorfer. Damit liegen die Ossiachersee-Cracks in der Serie 2:0 voran, können heute den Sack zumachen und den Titel verteidigen. "Wir müssen aber besser ins Spiel kommen als in Spittal, da hatten wir nämlich auch Glück", ist Steindorf-Verteidiger Stefan Untersteiner selbstkritisch. Spielertrainer Oliver Oberrauner lehnt sich weiter aus dem Fenster, meint, "dass man sie mit zwei Siegen wohl gebrochen hat."