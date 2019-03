Kleine Zeitung +

Floorball-Derby Wortgefecht der Topscorer

Das erste Semifinal-Play-off-Spiel (best-of-three) in der Floorball-Bundesliga geht am Samstag um 19 Uhr in Villach in Szene. Wir baten die beiden Topscorer der jeweiligen Klubs, Timo Schmid (VSV) und Christoph Haimburger (KAC), vor dem Derby zum Wordrap.