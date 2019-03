Ein echter Krimi entwickelte sich in Spittal zwischen den Hornets und Steindorf. Nach einigen Führungswechseln erlöste Benjamin Petrik die Gäste in der Verlängerung. Damit kann Steindorf die Finalserie der Division I am Samstag daheim entscheiden.

Ex-VSV-Stürmer Benjamin Petrik entschied die Partie in der Verlängerung © (c) Gert Köstinger

In dem Wissen, dass es für Spittal mit einer zweiten Finalniederlage in der "Best-of-five"-Serie gegen Titelverteidiger Steindorf schwer werden würde, starteten die Hornets energisch in die Partie. Schon nach 72 Sekunden jubelte Markus Urbanek nach Steindorfer Puckverlust hinter dem eigenen Tor über die Führung der Heimischen. Bis zur ersten Pause stand Steindorf-Keeper Rene Baumann im Mittelpunkt. Als Sven Klimbacher die Strafbank hütete, musste er öfters retten. Zudem fanden sowohl Luca Komar (11.), als auch Marco Falkner (14.) Chancen aus kurzer Distanz vor. Weil auch Kevin Essmann per Bauerntrick scheiterte (15.), lagen die Steindorfer nach 20 Minuten nur mit 0:1 zurück.