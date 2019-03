Steindorf legte im Kärntnerliga-Finale vor Traumkulisse mit einem 7:2-Sieg vor. Heute (20 Uhr) will Spittal zurückschlagen, sonst wird es schon eng. Die Kleine Zeitung überträgt live!

Steindorf liegt in Front © (c) Hermann Sobe (SOBE HERMANN)

Über 700 Eishockey-Begeisterte ließen sich das erste Aufeinandertreffen zwischen Titelverteidiger Steindorf und Spittal im Finale der Kärntner Liga Division I nicht entgehen. Die Anfangsminuten gehörten klar den Gästen aus Oberkärnten, die viel Tempo machten und die Heimischen früh in Bedrängnis brachten. Bereits in der vierten Minute gingen sie auch verdient durch Paul Spittau in Führung. Im Laufe des ersten Drittels fand Steindorf aber immer besser zu seinem Spiel und konnte durch zwei Treffer von Daniel Gasser die Partie drehen.