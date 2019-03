Kleine Zeitung +

Aich/Dob vor Volleyball-Pflichtsieg Weiz kommt als Aufbau-Gegner gerade recht

In der Jufa-Arena in Bleiburg empfängt SK Posojilnica Aich/Dob heute um 19 Uhr den Tabellenvorletzten TLC Weiz. Gegen die Steirer soll die Mannschaft wieder die verlorene Spielfreude zurückfinden. Die VBK Wörthersee Löwen müssen heute in Amstetten antreten.