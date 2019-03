In Kranjska Gora greift Marcel Hirscher im Riesentorlauf nach der achten großen Kristallkugel. Der Salzburger ist der einzige ÖSV-Läufer, der an der Spitze mitfahren kann. Daher gibt es Kritik von Christian Mayer an den Österreichern, der nur Hirscher davon ausnimmt.

Christian Mayer bei seiner Siegesfahrt in Kransjka Gora im März 2000. Jetzt kritisiert er den ÖSV. © EPA

Es wird kein Frühlingsrennen geben, weil die Piste schon seit Wochen in bestem Zustand ist. Daran konnten auch die warmen Temperaturen in den vergangenen Tagen nichts ändern“, versprach Grega Benedik, der OK-Chef der Weltcup-Rennen am Samstag, 9. März, (Riesentorlauf ab 9.30 Uhr) und Sonntag, 10. März, (Slalom ab 9.30 Uhr) in Kranjska Gora. Dort kann Marcel Hirscher sich schon am Samstag seine achte große Kugel für den Weltcup-Gesamtsieg holen.