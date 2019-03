Facebook

Die Spittaler wollen in der Finalserie, die auf kleinezeitung.at/eishockey im Livestream gezeigt wird, eine gute Figur machen © Köstinger

Wenn in der Eishalle in Steindorf heute um 20 Uhr das erste Bully gibt, haben die Eishockeyfans, die nicht vor Ort sein können, die Möglichkeit das Spiel in Livestream zu sehen. Auf kleinezeitung.at/eishockey werden alle Partien der Finalserie zwische ESC RegYou Steindorf und EC LiwoDruck Spittal gezeigt.

Die weiteren fixen Termine sind der 7. und der 9. März. Sollte in den ersten drei Partien keine Entscheidung gefallen ist, dann sind die weiteren Spieltage der 13. und 15. März.