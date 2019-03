Facebook

Die Klagenfurterinnen holten sich den Vize-Meistertitel © KK/PRIVAT

Das gesamte Duell zwischen Klagenfurt und den Red Angels Innsbruck stand in der DEBL2 auf des Messers Schneide. Zu einem Krimi avancierte aber das zweite und entscheidende Finalspiel (nach der 2:3-Niederlage in Innsbruck) vier Sekunden vor Schluss. Beim Stand von 3:3 hätten die DEC Dragons einen Treffer benötigt. Tamina Schall hatte die Chance das Finale zu entscheiden. Am Ende mussten sich die Klagenfurterinnen aber mit dem Vize-Meistertitel in der zweithöchsten Eishockey-Spielklasse Österreichs abfinden. Vier Sekunden vor Schluss wurde den DEC Dragons Klagenfurt beim Stand von 3:3 noch ein Penalty zugesprochen.