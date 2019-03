Austria Klagenfurt trifft heute um 10.30 Uhr auf Blau-Weiß Linz. Änderungen in der Startelf. Freier Eintritt für alle Fans. Gratis Würstel plus zwei Freigetränke für alle Abonnenten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Austria Klagenfurt hofft heute (10.30) gegen Blau-Weiß Linz auf Unterstützung zahlreicher Fans. © (c) GEPA pictures/ Wolfgang Jannach

Nicht nur der Wechsel von „Alleinherrscher“ Peter Svetits zu „Home United“, auch das das 1:1 zum Frühjahrsstart in Lustenau hatte bei Austria Klagenfurt eine „positive Stimmung ausgelöst“, wie es Trainer Robert Micheu formulierte. Die gelte es, für den heutigen Frühschoppen (Wörthersee-Stadion, 10.30 Uhr) gegen Blau-Weiß Linz mitzunehmen.

Die neuen Führungsspitze hat außerdem ihren Teil dazu beigetragen: Wer heute der Austria auf die Beine schaut, braucht keinen Eintritt zu berappen. „Der Eintritt ist frei“, bestätigte Sascha Gulevski, der von den neuen Investoren eingesetzte starke Mann bei den Waidmannsdorfern. Der Hintergedanke sei, die Klagenfurter Fußballfans kennenzulernen und sich gleichzeitig als neuer, höflicher Gastgeber zu präsentieren. Auch die Dauerkarten-Besitzer dürfen sich über ein besonderes Zuckerl freuen. Besser gesagt, über eine gratis Stadionwurst plus zwei Freigetränke.

Sieg als Initialzündung

Die Aufmerksamkeit gilt heute allerdings der Mannschaft, die sich durch einen „Dreier“ in der hinteren Tabellenregion etwas Luft verschaffen könnte. Ein Sieg wäre möglicherweise die Initialzündung für eine Wende zum Besseren.

Doch aufgepasst, BW Linz zählt zu den drei stärksten Teams der Liga, ist vor allem auswärts schwer zu biegen. Bezeichnenderweise ging gerade der Heimauftakt vor eine Woche in die Hosen. Gegen Wiener Neustadt setzte es ein 0:2. Die Oberösterreicher, die mit Thomas Sageder (35) einen der jüngsten Trainer der zweithöchsten Spielklasse stellen, setzen vorwiegend auf einheimische Kräfte.

Vorreiter sind die Linzer auch in anderer Hinsicht: Schon Ende Oktober hatte sich die Vereinsführung, obwohl in der Tabelle vorne dabei, festgelegt, um keine Lizenz für die Bundesliga anzusuchen. Mit dem Argument, dass es grob fahrlässig wäre, sich in ein derart wirtschaftliches Abenteuer zu stürzen.

Ein, zwei Veränderungen

In welcher Aufstellung sich die Austria heute BW Linz stellen wird, wollte Micheu im Detail nicht verraten. Nur so viel: Er überlege ein, zwei Umstellungen gegenüber Lustenau. Der zuletzt gesperrte Ousseini Mounpain kehrt in den Kader zurück, Ivan Saravanja ist noch verletzt. Der ungewöhnliche Spieltermin um 10.30 Uhr wurde die Woche durch regelmäßiges Vormittagstraining simuliert.