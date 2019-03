Am Montag beginnt die Finalserie in Kärntens höchster Eishockey-Spielklasse. Steindorf ist gegen Spittal erklärter Favorit.

Steindorfs Benjamin Petrik ist mit 68 Punkten Liga-Topscorer © (c) Gert Köstinger

Spätestens nach dem Grunddurchgang galt der EHC Althofen als klarer Favorit auf den Meistertitel der AHC Division 1. Die Mannschaft von Trainer Andreas Ullrich dominierte die gesamte Meisterschaft über. In 19 Spielen kassierte man nur drei Niederlagen. Ausgerechnet Spittal begrub jedoch die Meisterambitionen der Rhinos bereits im Halbfinale. In einer extrem spannenden Serie setzte sich die Truppe von Ex-EBEL-Verteidiger Florian Mühlstein im entscheidenden fünften Spiel mit 4:2 durch.



Die Spittaler qualifizierten sich erst über die Qualifikationsrunde für den letzten verbleibenden Play-off-Platz. „Wir sind in den letzten Wochen als Einheit zusammengerückt. Jeder akzeptiert seine Rolle im Team. Wir haben vier ausgeglichene Linien und können dadurch auch ein sehr hohes Tempo gehen“, analysiert Mühlstein. Der Trainer sieht zwar Steindorf als klaren Favoriten im Finale, glaubt aber, dass es eine lange Serie werden könnte. „Sie haben sicher die stärkeren Einzelspieler, die hatte aber auch Althofen.“



Ebenso erst in Spiel fünf qualifizierten sich die Steindorfer für das Finale. Gegen Völkermarkt tat sich das Team von Spielertrainer Oliver Oberrauner im Halbfinale schwerer als erwartet. „Wir haben zwei Spiele der Serie einfach zu locker genommen und wurden prompt mit zwei Niederlagen bestraft. Dreh- und Angelpunkt der Ossiachersee-Truppe ist Benjamin Petrik. Der Ex-VSV-Stürmer führt die Liga-Scorerwertung mit 68 Punkten (32 Tore/36 Assists) überlegen an. Er ist nur einer von zahlriechen Akteuren mit blau-weißer Vergangenheit.

Termine Finale (Best-of-Five):

4. März: Steindorf - Spittal (20.00 Uhr)

7. März: Spittal - Steindorf (20.00 Uhr)

9. März: Steindorf - Spittal

falls nötig:

13. März: Spittal - Steindorf

16. März: Steindorf - Spittal

(Auf www.kleinezeitung.at/eishockey werden alle Spiele live übertragen)

Allen voran, der für die entscheidenden Phase der Meisterschaft wieder reaktiviert wurde. „Wir haben seit dem Beginn des Play-offs drei Linien. Die brauchen wir gegen Spittal auch. Sie sind ein unangenehmer Gegner, die gegen Althofen bewiesen haben, dass sie Potenzial haben.“ Das erste Spiel steigt am Montag (20.00 Uhr, exklusiv im Livestream auf www.kleinezeitung.at/eishockey)