Der VSV will wieder auf den Floorball-Thron. Die erste Titelchance hat man am Samstag beim IFL-Finale in Skofja Loka, danach folgt das nationale Play-off. Dieses startet mit der Halbfinalserie gegen den KAC.

Trainer Fitzko (vorne) und seine Burschen wollen zwei Titel © (c) Weichselbraun Helmuth

Groß war die Enttäuschung bei Villachs Floorballern im Vorjahr, als schon im Halbfinale gegen den KAC Endstation war, Wien sollte am Ende Meister werden. In der neu gegründeten IFL stehen die Villacher nach einem souveränen 6:2 bei den Wienern im Finale. Der Gegner ist mit dem klaren Grunddurchgangssieger Skofja Loka ein ganz harter Brocken. Mit Gasper Triler und Blaz Tomc haben die Slowenen zwei der besten Cracks der Liga in ihren Reihen und am Samstag Heimvorteil. „Skofja ist schnell und technisch stark. Wir sind sicher der Außenseiter“, schätzt Trainer Martin Fitzko die Lage ein. Chancenlos sei man aber keineswegs, „überhaupt wenn man in nur einem Spiel den Titel holen kann. Wir müssen kompakt auftreten und ihre schnellen Querpässe verhindern.“

Fehlen wird neben Dominik Sampl und Karim Abderrahmani auch Nikolas Velikogne. Sampl und Abderrahmani könnten für das nationale Play-off, das kommende Woche gegen den KAC startet, aber wieder zu Optionen werden, für Velikogne ist die Saison verletzungsbedingt zu Ende. „Das erklärte Ziel sind zwei Titel“, so der Trainer.