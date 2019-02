Facebook

„Best friends“: Die Wildkatzen Noemi Oiwoh (links) und Anja Trailovic verstehen sich auf dem und außerhalb des Platzes blendend © Traussnig

Beinahe schon traditionell qualifizierten sich die ATSC Wildcats für das Finalturnier im österreichischen Cup am Freitag in Graz. Die Klagenfurterinnen treffen am Freitag um 16 Uhr im Halbfinale auf die SG Perg/Schwertberg. Bei einem Sieg gegen den Tabellenzweiten der Bundesliga würde im Finale am Samstag (17.55, live ORF Sport+) der Sieger der Partie Linz gegen Graz warten.