Der VSV startet am Samstag in Wien in die IFL-Playoffs, will kommende Woche auch im Finale stehen. Erst am 9. März geht das Österreich-Halbfinale los, da trifft man auch Lokalrivale KAC. Die Villacher Damen sind auch noch im Titelrennen, wenn auch mit dem Rücken zur Wand.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der VSV hat noch zwei Titelchancen © (c) Weichselbraun Helmuth

Die heiße Phase der Floorball-Saison hat begonnen. In der neuen Internationalen Liga ist der VSV der einzige Kärntner Halbfinalvertreter. Das IFL-Playoff wird an nur zwei Wochenenden mit nur einem Match pro Runde ausgespielt. Im Semifinale muss Villach zum amtierenden nationalen Meister nach Wien, ehe es ab 9. März im Österreich-Playoff in die Halbfinalserie gegen den KAC geht. „Wir wollen in beiden Meisterschaften ins Finale kommen, alles andere wäre eine Enttäuschung. Die Mannschaft wird aber sowieso nur mit Titeln zufrieden sein“, ist VSV-Topscorer (14 Tore, 1 Assist) Timo Schmid kämperisch.

Heißt also: Am Samstag soll in Wien das IFL-Finale fixiert werden, um in der Folgewoche um den Pokal zu spielen. „Es ist nur ein Spiel, da wird die Tagesverfassung entscheiden. Wir müssen voll fokussiert sein, wie im letzten Spiel, das wir in Wien 6:8 gewinnen konnten“, sagt Schmid. Der Villacher warnt aber vor „einer sehr starken Offensive! Sie sind flink und gut am Ball. Aber wir haben das beste Kollektiv und mit Timmo Taurer den stärksten Tormann der Liga.“ Im Finale würde Grunddurchgangssieger Skofja Loka (auswärts) oder Polanska Banda (daheim) warten.

"Siegen oder fliegen" für die Villacher Damen

In der Damen-Bundesliga spielt der VSV in Spielgemeinschaft mit Innsbruck gegen Linz/Rum gegen das Saison-Aus. Spiel eins der Halbfinalserie ging in Villach 2:4 verloren, nun muss man in Linz ran.

Floorball-Playoffs Internationale Floorball Liga Halbfinale: SU Wiener FV – VSV Unihockey, Samstag, 17 Uhr, Hietzing

Finale: 2. März Damen-Bundesliga, Halbfinale VSV/Innsbruck – Linz/Rum 2:4

Linz/Rum – VSV/Innsbruck, Samstag, 15 Uhr Österreich-Playoff Halbfinale: VSV Unihockey – KAC Floorball, 9.3. Villach, 16.3. Klagenfurt, 23.3. Villach (optional)

Finale: 30.3., 6.4., 13.4. (optional)